Rotonda bersagliata da incidenti, modificata la viabilità

La rotatoria nei pressi della Lidl a Olgiate Comasco modificata dopo l’ennesimo incidente.

Rotatoria pericolosa

Stando alla frequenza con cui accadono incidenti – l’ultimo lunedì 11 maggio con un’auto ribaltatasi – il Comune ha deciso di mettere mano alla viabilità. Nella giornata di oggi, mercoledì 13 maggio, l’intervento per sperimentare la modifica necessaria.

La modifica

“Dopo qualche settimana di studio e sopralluoghi fatti con la Polizia locale e le ditte della segnaletica – spiega il sindaco Simone Moretti – abbiamo accelerato per una soluzione sperimentale e temporanea anche dopo l’ultimo incidente causato come per tutti gli altri prevalente per la velocità con la quale si affronta questa rotonda”. Rotatoria disassata con la posa di new jersey bianchi e rossi visibili sulla corsia proveniente da Varese rispetto alla rotonda, così da obbligare le macchine a fermarsi e rallentare. E’ stata modificata la segnaletica orizzontale e verticale con la Zona 30 in prossimità della rotonda. E’ stata ridipinta di giallo con la segnaletica di una zona a viabilità modificata.

La sperimentazione

“Con queste modifiche si spera e ci si augura che le macchine si fermino, che rallentino e che diano le giuste precedenze – commenta il primo cittadino – abbassando drasticamente la velocità alla guida. Questa è un’ulteriore modifica rispetto alla rotonda, già integrata dalle barre rumorose, dai cartelli luminosi, speriamo e crediamo che possa essere comunque una soluzione ottimale. C’è un ulteriore step per rendere definitiva questa soluzione temporanea, ma ci diamo un mesetto di tempo per capire se questa soluzione funziona o meno”.