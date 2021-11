A Solbiate con Cagno

L'intervento intorno alle 16.50 di ieri.

L'episodio è avvenuto a Solbiate con Cagno, in via Diaz, intorno alle 16.50 di ieri, giovedì 18 novembre 2021.

Rotta una tubazione del gas con un mezzo da cantiere

Il danneggiamento è stato causato da un mezzo da cantiere. Intervenuti sul posto i Vigili del fuoco di Appiano Gentile e della sede centrale di Como, che hanno prontamente messo in sicurezza l'area per scongiurare incendi ed evitare potenziali concentrazioni pericolose. Presenti anche i tecnici della 2i Rete Gas. Per permettere le operazioni la strada è stata interdetta al transito.