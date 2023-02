Rsa Don Allievi, si dimette il presidente Pollastri: al suo posto ci sarà Francesco Marzorati. Cambio al timone del Cda della casa di riposo alzatese: il presidente Pollastri lascia il suo incarico.

A dare la notizia il Comune di Alzate, che ha motivato la scelta di Andrea Pollastri con ragioni lavorative.

Queste le parole del sindaco Mario Anastasia divulgate tramite i canali ufficiali del Comune.

"Il dottor Andrea Pollastri ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di presidente della Rsa Don Allievi per sopravvenuti ulteriori impegni lavorativi. Il dottor Pollastri ha preferito fare un passo indietro, non potendo più garantire il necessario impegno quotidiano presso la struttura, mantenendo però la carica di consigliere nell'ambito del Cda: questo ruolo gli consentirà di continuare a seguire le attività e la gestione di questa nostra importante realtà alzatese".

Il sindaco ha poi fatto a Pollastri il ringraziamento per l'impegno profuso.

"Desidero, anche a nome dell’Amministrazione comunale, ringraziare il dottor Pollastri per la dedizione profusa in questi anni, che lo ha visto impegnato in un periodo storico particolarmente difficile a causa dell’emergenza Covid. La carica di presidente della Rsa è stata conferita al dottor Francesco Marzorati, attuale vicepresidente dell’Azienda. Si tratta sicuramente di un professionista che conosce in maniera approfondita la realtà della nostra casa di riposo e che potrà garantire sia la continuità della gestione che organizzare i futuri sviluppi per mantenere la nostra struttura sempre al passo con i tempi".