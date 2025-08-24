in manette

Ruba 12 auto e ferisce tre militari

Ha seminato il panico a Cantù

Ruba 12 auto e ferisce tre militari
Cantù
Pubblicato:

Aveva rubato 12 auto e poi in un appartamento, seminando il panico nel centro di Cantù. I Carabinieri che si erano messi sulle sue tracce sono rimasti feriti.

Ruba 12 auto e ferisce tre militari

Gli episodi sono avvenuti nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 agosto 2025, proseguendo fino alla mattina di sabato. L'uomo, un marocchino pluripregiudicato, dopo aver commesso i furti è stato rintracciato dai militari canturini. Tre di loro, tra cui il comandante della Stazione, sono rimasti feriti durante l'arresto. L'uomo al momento si trova nella camera di sicurezza di Cantù, in attesa del processo per direttissima di domani, lunedì.

  • Registrazione tribunale Iscrizione nr.5/2021 del 15/06/2021 presso il Tribunale di Como
  • ROC 15381
  • Direttore responsabile Sergio Nicastro
  • Gestione editoriale Media(iN) Srl
Contatti
  • Email redazione@primacomo.it
Pubblicità
  • Concessionaria Publi(iN) Srl
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 Media(iN) Srl
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151