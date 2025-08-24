Ruba 12 auto e ferisce tre militari

in manette

Ha seminato il panico a Cantù

Aveva rubato 12 auto e poi in un appartamento, seminando il panico nel centro di Cantù. I Carabinieri che si erano messi sulle sue tracce sono rimasti feriti.

Gli episodi sono avvenuti nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 agosto 2025, proseguendo fino alla mattina di sabato. L'uomo, un marocchino pluripregiudicato, dopo aver commesso i furti è stato rintracciato dai militari canturini. Tre di loro, tra cui il comandante della Stazione, sono rimasti feriti durante l'arresto. L'uomo al momento si trova nella camera di sicurezza di Cantù, in attesa del processo per direttissima di domani, lunedì.