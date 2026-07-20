Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Lurate Caccivio hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un cittadino romeno di 49 anni, senza fissa dimora in Italia, ritenuto responsabile di furto aggravato.

Ruba 3mila euro di profumi al Bennet: arrestato

L’intervento è scaturito da una segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112, che ha consentito ai militari di intervenire presso il centro commerciale Bennet di Montano Lucino, dove il personale addetto alla vigilanza aveva fermato l’uomo per aver asportato diversi prodotti di profumeria.

La refurtiva recuperata

La refurtiva, del valore complessivo di circa 3.000 euro, è stata interamente recuperata e restituita all’avente diritto. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza dell’Arma, in attesa della celebrazione del rito direttissimo fissato per la giornata odierna.