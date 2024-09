Ruba 40mila euro di materiale: denunciato

Ha rubato 40mila euro di materiale da un'azienda di Fino Mornasco: denunciato un 32enne.

Ruba 40mila euro di materiale: le indagini proseguono

I Carabinieri di Fino Mornasco, a conclusione di un’accurata attività investigativa, hanno denunciato alla Procura di Como un pregiudicato 32enne, residente nella provincia di Messina ma di fatto senza fissa dimora, per il reato di furto aggravato. L'uomo sarebbe responsabile di un furto avvenuto domenica 25 agosto all'interno di una società di Fino Mornasco che si occupa di logistica. Nell'occasione era riuscito a scappare con un bottino importante, il valore del materiale infatti si aggirava intorno ai 40mila euro. Sono in corso ulteriori approfondimenti per capire se il 32enne ha agito da solo o con l'aiuto di qualche complice.