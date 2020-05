Nel corso delle prime ore della mattinata di oggi, mercoledì 27 maggio 2020, i militari della Stazione Carabinieri di Mozzate, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, P.G., classe 1989, cittadino italiano, residente a Lurago Marinone, responsabile di furto aggravato al centro sportivo “San Giorgio Luraghese” di Lurago Marinone.

Ruba cibo e bevande al centro sportivo: ladro in manette

Il tutto è accaduto nella notte, quando la tempestività della segnalazione di privato cittadino, giunta alla Centrale Operativa di Cantù sul numero unico di emergenza 112, unita all’altrettanto immediato intervento della pattuglia operante sul territorio, ha consentito di trarre in arresto il malvivente. Gli accertamenti hanno consentito di individuare P.G. lungo la via adiacente alla struttura sportiva in questione, nella si è introdotto mediante la forzatura della porta d’ingresso. Ha asportato diverse bevande alcoliche e generi alimentari dandosi alla fuga a piedi intenti di far perdere le proprie tracce. Il pressoché simultaneo immediato intervento dei militari dell’Arma ha permesso localizzare il responsabile in fuga a piedi, nelle immediate vicinanze del fatto criminoso, con la refurtiva. Alla luce degli elementi raccolti, l’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto nella camera di sicurezza in attesa di rito direttissimo celebrato nella giornata odierna: dovrà rispondere del reato di furto aggravato ed evasione.