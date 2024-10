Ruba da un'auto e usa il bancomat per comprare sigarette e gratta e vinci: denunciata 41enne

Denunciata una donna di 41 anni: aveva rubato da un'auto un borsello e aveva utilizzato il bancomat sottratto per fare alcuni acquisti. E' successo a Orsenigo.

Proseguono i controlli dei Carabinieri della stazione di Cantù

Diversi i risultati ottenuti dai controlli dei Carabinieri della Stazione di Cantù, nei giorni scorsi. In un primo intervento, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per furto su di un’autovettura, indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti e segnalato all’Autorità Amministrativa per consumo di sostanze stupefacenti, una donna 41enne, tossicodipendente e pregiudicata.

L'intervento dei militari è avvenuto a Orsenigo su richiesta di un cittadino a cui poco prima era stato rubato, dalla sua auto, il borsello. Con la sua carta bancomat, il ladro aveva poi effettuato alcuni acquisti in una tabaccheria.

I militari hanno fermato e identificato la 41enne nei pressi della tabaccheria: la donna, 41enne, ha consegnato spontaneamente circa 5 grammi tra hashish, cocaina ed eroina, 14 pacchetti di sigarette ancora sigillati e 5 gratta e vinci ammettendo il furto del borsello e l'uso del bancomat per gli acquisti. A conclusione degli accertamenti la donna è stata denunciata in stato di libertà.