Ruba dalla cassetta delle offerte in chiesa, colto in flagrante

Rubava dalla cassetta delle offerte nella chiesa di Uggiate Trevano, canturino condannato a otto mesi e 20 giorni.

I furti nella chiesa di Uggiate Trevano

E' iniziata ad agosto l'attività investigativa della Polizia locale di Terre di Frontiera e, intorno alle 13 di martedì 12 dicembre, ha dato i suoi frutti: gli agenti hanno colto in flagranza di reato, perquisito e arrestato un cittadino, classe 1966, residente e Cantù, con il bottino dell'ultimo colpo. Ovvero, circa 100 euro.

Già autore di svariati furti e colpevole di reati contro il patrimonio, agiva con lo stesso modus operandi da circa quattro mesi: ha portato a termine quattro colpi come mostrato dalle videocamere della chiesa parrocchiale dei santi Pietro e Paolo. Si recava nel luogo di culto uggiatese in orario di pranzo, controllava i bussolotti delle offerte e vi inseriva all'interno un attrezzo metallico costruito da lui, in grado di estrarre monete e banconote. Processato con rito direttissimo, alle 11.30 di mercoledì 13 dicembre, ha patteggiato una pena di otto mesi e 20 giorni con obbligo di firma.

Il commento dell'assessore dell'Unione

"E' l'ennesimo esempio di una squadra ben organizzata - ha commentato Davide Brienza, assessore con delega alla Sicurezza, Polizia locale e Protezione civile di Terre di Frontiera - Gli agenti lavorano in sintonia e con professionalità, portando all'arresto pur vero di un reato minore, ma che mina un luogo sacro e di riferimento della comunità. Un plauso ai poliziotti che hanno portato a compimento l'operazione".