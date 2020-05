Ruba il rame delle ferrovie per legare le reti del suo orto: denunciato ferroviere in pensione

Ruba il rame delle ferrovie per legare le reti del suo orto: a finire nei guai è stato un 66enne, ex ferroviere in pensione che ora dovrà rispondere di furto aggravato.

I fatti risalgono al pomeriggio del 4 maggio scorso quando il personale ferroviario in servizio alla stazione di Merone, in provincia di Como, era stato allertato per un guasto in linea riguardante i segnali di protezione dei treni. Subito erano stati allertati tecnici che si erano resi conto che tra le stazioni di Merone e Molteno, lungo la linea ferroviari Lecco-Como, erano stati tranciati due cavi. Non solo ma e uno di essi, lungo circa 20 metri, era stato anche rubato. Il personale Polfer di Lecco, informato dell’ accaduto, aveva avviato le indagini visionando le immagini dell’ impianto di videosorveglianza. E da lì la scoperta. L’occhio del “grande fratello” aveva chiaramente immortalato un uomo che si allontana trascinando il cavo di rame. Dalle successive attività investigative gli Agenti sono risaliti al responsabile, un cittadino italiano del luogo, di 66 anni, che a sua discolpa, ha ammesso di aver asportato il rame credendolo abbandonato. Inoltre ha precisato di aver sminuzzato il metallo, utilizzandolo per legare le reti del proprio orto. Per lui è partita la denuncia all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato. La sua azione ha provocato ritardi dei treni fino a 60 minuti.