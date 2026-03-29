Ha rubato le merce in un supermercato e poi l’ha nascosta sotto il giubbotto. Una 20enne italiana, residente a Olgiate Comasco, è stata denunciata.

Ruba la merce e la nasconde sotto il giubbotto: denunciata

L’episodio è successo venerdì 27 marzo 2026 a Como. Verso mezzogiorno una volante è stata inviata presso un supermercato di piazza Matteotti, dove era stato segnalato un furto di merce ed il responsabile della sicurezza aveva bloccato la 20enne di Olgiate, sospettata del furto. Una volta sul posto gli agenti hanno preso in consegna donna, trovandole nascosta nel giubbotto e nelle tasche della felpa merce di proprietà del supermercato, per un valore di circa 30 euro, che è stata immediatamente restituita. È stata così raccolta la testimonianza dell’addetto alla sicurezza e ricostruita la dinamica dei fatti. La giovane infatti, era stata vista nascondere la merce nelle tasche del giubbotto e nella borsa e recarsi al tornello riservato all’uscita senza acquisti. Portata in Questura, è stata denunciata in stato di libertà per furto aggravato.