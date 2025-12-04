Esce dalla comunità e ruba merce per 340 euro al supermercato: arrestato 31enne

Ruba merce per 340 euro al supermercato: arrestato un 31enne di Lipomo. L’intervento della Polizia di Stato è di ieri sera, 3 dicembre 2025, a Como.

Ha “fatto una spesa” da 340 euro

Verso le 19.30 di ieri, una volante è stata indirizzata presso un supermercato di Camerlata, dove il responsabile della sicurezza, all’arrivo degli agenti, ha subito indicato il 31enne che tranquillamente si stava allontanando dal posto con la spesa non pagata in mano. Immediatamente bloccato dai poliziotti, l’uomo non ha saputo dimostrare il pagamento della merce che aveva con sé, ammettendo, dopo quale istante, di averla rubata: alcolici, prodotti per la cura della persona e di elettronica per un totale di 342 euro. Il maltolto è stato restituito alla proprietà e il 31enne è stato condotto in Questura.

Dalle risultanze, sul suo conto sono emersi i precedenti penali e di polizia per droga, reati contro la pubblica amministrazione e svariate violazioni agli obblighi imposti nel corso del tempo e che uscito con un permesso dalla comunità terapeutica di Pavia, dove era stato collocato a seguito di una condanna: raccolti tutti gli indizi e la denuncia del rappresentante del supermercato, il 31enne è stato arrestato per furto aggravato. Avvertito dell’avvenuto arresto, il P.M. di turno ha disposto il suo trattenimento nelle celle della Questura, fino al processo di questa mattina alle 11.