Ruba più di mille euro di merce all'”Esselunga”, arrestato

Arrestato un uomo di nazionalità rumena, classe 1990, responsabile di furto: nello zaino e nel giubbotto occultata merce per 1.500 euro circa.

Furto all'”Esselunga”

Nella serata di ieri, lunedì 9 febbraio, i militari dell’Arma hanno arrestato un uomo responsabile di un ingente furto ai danni del supermercato “Esselunga” di Solbiate con Cagno. L’uomo è stato bloccato dal personale addetto alla vigilanza mentre tentava di oltrepassare le barriere delle casse con la merce rubata e abilmente occultata all’interno di uno zaino e del giubbotto. A seguito del controllo è stato trovato in possesso di numerosi prodotti per la cura della persona per un valore complessivo di circa 1.500 euro.

Una complice è scappata

Nel corso dell’azione delittuosa, una donna complice è riuscita a darsi alla fuga, abbandonando all’interno del punto vendita ulteriore refurtiva costituita da prodotti di cosmetica femminile, per un valore stimato di circa 600 euro.

Merce restituita, uomo arrestato

L’intera refurtiva è stata integralmente recuperata e restituita all’esercizio commerciale. L’uomo è stato arrestato e condotto nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Como, dove è rimasto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del giudizio direttissimo, fissato per la mattinata odierna, martedì 10 febbraio, alle 10.30.