Ruba seta da un’azienda, arrestato a Lurate Caccivio

Ruba seta da un’azienda di Lurate Caccivio: arrestato dai Carabinieri.

Ruba seta, nei guai un comasco

Nel corso del pomeriggio di ieri, mercoledì 5 febbraio 2020, nell’ambito delle quotidiane attività di contrasto condotte dai militari della Compagnia Carabinieri di Cantù e finalizzate al contrasto delle fenomenologie criminali connesse con i reati predatori in genere e dei furti, i militari della Stazione di Lurate Caccivio, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, P.G., cittadino italiano, 69 anni, residente a Como, sorpreso ad asportare materiale in seta prodotta da un’azienda di Lurate Caccivio.

Come è andata

Verso le 15.15, la tempestività della segnalazione dell’amministratore della società “GI.TRE” Srl di Lurate Caccivio, giunta alla centrale operativa di Cantù sul numero unico di emergenza 112, unita all’altrettanto immediato intervento delle pattuglie operanti sul territorio, ha consentito di trarre in arresto il malvivente. Gli accertamenti, condotti dagli investigatori in maniera fulminea e acuta, hanno consentito di individuare l’uomo nel piazzale della ditta in questione, a bordo di un veicolo utilizzato per trasportare la refurtiva (tre rotoli di seta per un valore di circa 1.500 euro) occultata nella parte posteriore del mezzo. L’immediato intervento dei militari dell’Arma, in ausilio del dipendente dell’azienda che aveva momentaneamente intercettato P.G., venendo colpito da quest’ultimo con un pugno sull’avambraccio al fine di assicurarsi la fuga, ha consentito di bloccarlo nell’atto criminoso.

Arresti domiciliari

Alla luce degli elementi raccolti, l’arrestato, concluse le formalità di rito, è stato trattenuto nella camera di sicurezza in attesa di rito direttissimo avvenuto nella giornata odierna: l’uomo, chiesti i termini a difesa, è stato posto in regime di arresti domiciliari. Dovrà rispondere del reato di rapina impropria.