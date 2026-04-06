Ruba un monopattino e aggredisce i carabinieri

Il ventenne si era reso responsabile di furto aggravato in concorso di un monopattino elettrico in piazza Garibaldi a Cantù , nonché, poco prima, di un tentativo di furto di un’autovettura in sosta sempre a Cantù

Il 20enne, intercettato e fermato dai militari della Arma, in evidente stato di ebrezza, ha reagito con calci e pugni costringendo gli stessi a ricorrere alle cure mediche presso il nosocomio canturino.

Per tale motivo l’extracomunitario è stato arrestato per i reati di furto aggravato e resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale e giudicato per rito direttissimo.

A seguito dell’udienza, è stato, quindi, portato in Questura, dove a suo carico sono emersi precedenti per violazione di domicilio, danneggiamento, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, spaccio, nonché violazioni in materia di immigrazione. Nei suoi confronti è stato emesso, quindi, un provvedimento di espulsione, da parte dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Como e firmato dal Questore Filippo Ferri. Considerata, inoltre, la sua posizione irregolare sul territorio nazionale, nonché la sua pericolosità, il 20enne è stato nell’immediatezza accompagnato presso C.P.R. Corelli di Milano.