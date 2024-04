Ruba vestiti, poi aggredisce i carabinieri: arrestato

Prima ha rubato vestiti del valore di 250 euro, poi, quando la fuga è stata bloccata, ha aggredito sia gli addetti alla sicurezza che i carabinieri: alla fine l'uomo è stato arrestato

Il furto poi l'aggressione a vigilantes e carabinieri

L'arresto è avvenuto mercoledì pomeriggio e le manette sono scattate ai polsi di un 23enne marocchino, in Italia senza fissa dimora, sprovvisto di documenti di identificazione, con precedenti di polizia, per tentata rapina impropria, violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale e resistenza ad un pubblico ufficiale.

Il 23enne alle 19.30 circa è entrato un noto centro commerciale di Cantù e si è diretto in uno dei negozi di abbigliamento che si trovano

all’interno del centro commerciale: a quel punto si è appropriato di vestiti per circa 250 euro, oltrepassando la barriera antitaccheggio e facendo scattare l'allarme. Ma un addetto alla vigilanza lo ha subito fermato e preso in custodia in attesa dell'arrivo dei carabinieri.

L'aggressione

Dopo l'arrivo dei militari, durante le operazioni di identificazione e dei relativi accertamenti, il 23enne ha cercato di allontanarsi, aggredendo violentemente l’addetto alla vigilanza e i militari: ne sono seguiti concitati momenti che hanno attirato l’attenzione dei clienti e che si sono conclusi con il ferimento del vigilantes, di un militare e l’arresto del cittadino straniero.