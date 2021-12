Rubano gli appendiabiti dal mercatino: una cattiveria che danneggia i più deboli

In edicola

La denuncia di Trapeiros di Emmaus di Erba, l’associazione intanto cerca nuovi volontari.

Rubano gli appendiabiti dal mercatino: appello ai ladri a comportartsi civilmente.

Appendiabiti rubati

"Chi ruba e fa dispetti nel nostro mercato non fa altro che mettere in difficoltà persone che già hanno problemi e che noi cerchiamo di aiutare e di rendere indipendenti". La denuncia di atti di maleducazione e di veri e proprio furti arriva da Luisa Testori dell’associazione Trapeiros di Emmaus, il gruppo che da oltre vent’anni ha aperto a Erba il mercatino e da dieci la comunità di Merone, residenza per uomini in difficoltà.

