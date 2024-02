Rubano il furgone della panetteria, ma spargono panini in strada: denunciati due giovani

Rubano il furgone della panetteria e scappano per le vie del paese: due giovani denunciati. E' successo nella mattinata di sabato a Lipomo.

Rintracciati perché avevano disseminato panini per strada

Tutto è successo intorno alle 5 di sabato mattina: due giovani di 18 e 19 anni, residenti in paese, si sono presentati presso la panetteria pasticceria Doppiozero di Lipomo. I ragazzi hanno chiesto di acquistare alcuni prodotti da forno, ma il negozio era ancora chiuso al pubblico e alcuni addetti stavano caricando il furgone, un mezzo Renault, per le consegne della mattina, così la possibilità è stata loro negata: i due hanno così deciso di salire a bordo del furgone e scappare in giro per le vie del paese.

Il mezzo rubato, però, ha disseminato lungo la strada alcuni panini: proprio grazie a parte del carico del furgone sparsa lungo la strada i Carabinieri sono riusciti a rintracciare il mezzo in centro paese poco dopo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Como che hanno intercettato i due giovani, denunciati in stato di libertà.