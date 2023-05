Prima il furto, poi l'abbandono nei boschi della Brianza. Questo quanto successo nella giornata di ieri, martedì 9 maggio 2023, quando i soliti ignoti si sono impossessati di un trattore ad Annone Brianza per poi abbandonarlo, ribaltato, all'interno dei boschi di Santa Maria Hoè.

Rubano il trattore e lo abbandonano ribaltato nel bosco

Il ritrovamento del veicolo agricolo si è verificato proprio questa mattina, il 10 maggio, a Santa Maria Hoè, dove, intorno alle 9, è scattato l'allarme ai sanitari per un trattore trovato in mezzo ai boschi. Una volta sul posto però, i soccorsi non hanno trovato nessuna persona da assistere e hanno notato che il trattore fosse sprovvisto di targa.

Oltre all'ambulanza della croce bianca di Merate, all'automedica proveniente da Lecco, ai Vigili del Fuoco, si sono dirette anche le volanti dei carabinieri della compagnia di Merate e della Polizia Locale, che hanno rilevato il numero di telaio.

Dalle prime indagini il trattore risulta rubato ieri, martedì 9 maggio 2023, a un signore di Annone Brianza. Si pensa quindi che i ladri abbiano abbandonato il mezzo pesante tra i boschi per poi darsi alla fuga.