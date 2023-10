Rubano mille euro di merce da due centri commerciali: denunciati 6 stranieri

L'episodio risale alla scorsa settimana, quando nel pomeriggio del 19 ottobre i Carabinieri di Lurate Caccivio hanno notato due veicoli sospetti, con targa straniera, aggirarsi all'interno di un parcheggio di un noto centro commerciale della zona. I militari hanno deciso quindi di controllare i veicoli rinvenendo una refurtiva da mille euro di merce.

La perquisizione

L’attività dei militari luratesi ha portato all'identificazione dei sei stranieri che sono risultati tutti pregiudicati. Dalla successiva perquisizione dei veicoli sono state trovate tre grosse borse contenenti prodotti per l’igiene della persona, dolciumi, cibo e detersivi, per un valore di circa mille euro.

Dagli accertamenti svolti dai militari si è accertato, attraverso l’esame dei codici a barre dei singoli prodotti, che erano stati asportati da due importanti centri commerciali della zona. Al termine delle attività, tutti i prodotti venivano restituiti ai proprietari e gli stranieri denunciati in stato di libertà, oltre a essere stati segnalati alla Questura di Como per l’emissione di fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nel Comune.

Sono stati denunciati, nel dettaglio, quattro uomini e due donne, di età compresa tra i 19 ed 42 anni, tutti pregiudicati, per furto aggravato in concorso.