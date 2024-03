Rubano profumi e prodotti di elettronica all'Esselunga: arrestati due ragazzi

Rubano profumi e articoli di elettronica: due arresti dalla Polizia di Stato. Tutto è successo all'Esselunga di Lipomo nel primo pomeriggio di ieri, domenica 3 marzo 2024.

Si tratta di due giovani di 19 e 21 anni

In particolare, una volante della Questura di Como ha arrestato due soggetti per furto aggravato: un tunisino di 19 anni, senza fissa dimora, con il permesso di soggiorno scaduto e precedenti di polizia e un suo connazionale di 21 anni, residente a Cadorago, regolare sul territorio, con precedenti di polizia.

L'intervento dei poliziotti è avvenuto dopo che il responsabile della sicurezza aveva provveduto a fermare i due ragazzi: addosso avevano nascosto numerosi articoli in vendita presso il supermercato di via Provinciale, come articoli di elettronica e profumi, per un valore totale di quasi 730 euro.

Dopo aver riconsegnato la merce al supermercato Esselunga in quanto rivendibile, gli agenti hanno portato in Questura i due stranieri. I ragazzi sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima, in corso dalle 12 di oggi.