A distanza di nemmeno un mese e mezzo dal furto di un attestato, dalla parete dell’ambulatorio della dottoressa di Canzo, Sabrina Forni è sparito un altro documento professionale. "Sono sempre più amareggiata", ha dichiarato.

Rubano un attestato dall'ambulatorio medico

Un gesto che già aveva definito vergognoso la prima volta, ma che questa volta lascia spazio a sconforto. Tanto che la dottoressa Forni ha preso una decisione drastica: "Ho tolto tutti i diplomi e ho deciso che farò delle fotocopie che esporrò in studio con scritto “copia per ladri”. Così, se anche li dovessero rubare nuovamente non potrebbero utilizzare gli attestati". Già a maggio il medico aveva dovuto sporgere denuncia dai Carabinieri: la paura era quella di un possibile uso improprio del documento. La stessa cosa deve fare questa volta: "Ho già avvertito le forze dell’ordine ed entro i termini dovrò fare denuncia anche per questo secondo episodio. Purtroppo non so cosa pensare: è un dispetto nei miei confronti? L’autore di questo gesto potrebbe cambiare medico di base se non lo convinco. Oppure chi ha rubato l’attestato aveva bisogno di una cornice dell’Ikea? Sono veramente esasperata da questa situazione".

