Rubano un'auto col carroattrezzi: denunciati un 53enne e un 58enne

Si è conclusa con l'identificazione dei colpevoli l'indagine che nei giorni scorsi aveva tenuto impegnati i Carabinieri della stazione di Lurago d'Erba riguardante un furto d'auto.

La ricostruzione

L’attività investigativa dei militari luraghesi aveva inizio in seguito alla denuncia di furto di un’autovettura BMW X1 di proprietà di una ragazza di 29 anni. I militari, attraverso la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza dei Comuni di Lambrugo, Lurago d’Erba e Arosio, hanno appurato che il veicolo era stato rubato dopo essere stato caricato su un carroattrezzi intestato ad un uomo di 53 anni.

L'approfondimento delle attività investigative ha portato poi a presumere che il mandante del furto era un altro uomo, un 58enne. Teoria confermata al ritrovamento dell'auto che è avvenuto a Mariano Comense: la vettura si trovava parcheggiata a bordo strada.

Così i Carabinieri hanno proceduto a denunciare in stato di libertà per furto aggravato l'uomo di 53 anni (già pregiudicato) e per ricettazione il 58enne.