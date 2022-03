A Erba

Episodio di vandalismo al parco Majnoni vicino alle panchine rosse e viola.

E’ durata giusto tre mesi la cassetta rossa in stile americano posizionata al parco Majnoni di Erba lo scorso novembre in occasione di un convegno per dire «no» alla violenza sulle donne, organizzato dal gruppo Ama le donne ama la musica insieme a Familiarmente Noi.

Rubata la cassetta delle lettere contro la violenza sulle donne

Il piccolo contenitore messo accanto alla cassetta del bookcrossing e alle panchine rosse e viola, inaugurate lo scorso giugno, non c’è più. Ad accorgersi proprio la rappresentante del comitato Ama la musica ama le donne, Paolo Corbo che ha immediatamente avvisato il Comune. "Siamo demoralizzati perchè riteniamo che anche questo atto di vandalismo, sia una forma di violenza. Se non abbiamo rispetto di quello che il territorio ci offre di cosa abbiamo rispetto? Fra un po’ non troveremo neppure le panchine. Non capiamo il senso dell’azione di portarla via. Cosa se ne fanno? La mettono a casa loro?", la rappresentante del comitato Ama la musica ama le donne, Paolo Corbo.

