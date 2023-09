Rubati 100 chili di cassoeula: erano per la Festa patronale di Casiglio

Ladri in azione a Casiglio, frazione di Erba: rubato il cibo che serviva per la sagra di sabato e domenica. Furto di cassoeula surgelata in oratorio

Chi è entrato giovedì alle 13.30 nei locali di via Cantù ha portato via anche le buste di gnocchi pronti per essere cucinati e la salsa di pomodoro. L'assessore alle Finanze del Comune di Erba, Matteo Redaelli, fac totum della parrocchia, si dice amareggiato. Il furto, infatti, ha la parvenza di un brutto scherzo, più che una sottrazione di cibo dettata da questioni di necessità.