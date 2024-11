"Chi ruba la legna agli Alpini sono dei poveri diavoli: dateci indirizzo che ve la portiamo a casa". Un messaggio chiaro, scritto su un cartone adagiato dove prima erano accatastati numerosi ceppi di legna, all’esterno della casetta alpina.

Rubati 50 chili di legna agli Alpini di Lurate Caccivio

Un furto è sempre un’azione deprecabile, ma chi lo compie a danno di un’associazione che sin dalla sua nascita si prodiga del prossimo è davvero un povero diavolo. Lo sanno, loro malgrado, i tesserati, gli Amici e gli Aggregati del gruppo di Lurate Caccivio guidati da Enrico Negretti.

Domenica mattina, arrivati in sede, hanno notato che dalla scorta di legna per l’inverno erano scomparsi metà dei ceppi, per un totale circa 50 chilogrammi.

