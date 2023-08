Ignoti hanno rubato generi alimentari per i bisognosi che erano custoditi all'interno di un magazzino della Cri di Cantù, guidata dal presidente Giuseppe Griffini (nella foto).

Ladri alla Cri di Cantù: rubati generi alimentari per i bisognosi

L'allarme è scattato mercoledì 23 agosto 2023, quando i volontari della Cri di sono accorti che qualcuno si era intrufolato nel magazzino che sorge in via Sempione. Spariti i generi alimentari che l'associazione di primo soccorso raccoglie per supportare le persone bisognose. Sul posto si è precipitata una pattuglia dei Carabinieri di Cantù che ha constato l'intrusione avvenuta forzando una porta scorrevole. La denuncia verrà presentata nei prossimi giorni, al momento quindi non è ancora possibile definire con esattezza la quantità dei generi alimentari rubati. Resta il brutto gesto a discapito delle famiglie in difficoltà.