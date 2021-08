Sabato sera alcolico nel Comasco SIRENE DI NOTTE

Sabato sera alcolico nel Comasco: tre gli episodi nella notte tra sabato 31 luglio e domenica 1 agosto 2021 in cui i soccorritori sono dovuti intervenire per chi aveva bevuto troppo.

La prima chiamata di soccorso è arrivata intorno alle 21.30 da via Giacomo Matteotti a Binago dove a sentirsi male per il troppo alcol ingerito è stato un uomo di 55 anni. La Sos di Olgiate Comasco l'ha quindi accompagnato per accertamenti all'ospedale di Tradate. Il secondo intervento è stato a Erba poco prima delle due di notte; il Lariosoccorso di Erba si è recato in via Alserio e ha accompagnato un uomo di 57 anni all'ospedale di Erba per una visita. Infine più o meno alla stessa ora un'altra chiamata per intossicazione etilica da Como, dal quartiere di Breccia; la Croce Azzurra di Como si è recata in via Nicolodi per aiutare un 26enne , accompagnato poi all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.