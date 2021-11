Saccheggiano l'Esselunga e vengono arrestati dai Carabinieri

Solbiate con Cagno

Razzia di cartucce per stampanti (più di cento) e indumenti.

Saccheggiano l'Esselunga di Solbiate e poi vengono arrestati dai Carabinieri della Stazione di Olgiate Comasco.

Saccheggiano l'Esselunga ma i Carabinieri li arrestano

Sono entrati al punto vendita Esselunga di Solbiate e hanno fatto razzia di merce. Ma non hanno fatto i conti la Stazione Carabinieri di Olgiate Comasco. Nella serata di ieri, infatti, i militari hanno tratto in arresto - in flagranza del reato di furto - due uomini e una donna rumeni residenti nel Milanese, con precedenti in banca dati.

Stamattina il direttissimo in Tribunale

I tre sono stati fermati dopo aver rubato capi di abbigliamento e cartucce per stampanti (più di 100). Arrestati, sono stati trattenuti in camera di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo di stamattina.