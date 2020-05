Sacchi per la raccolta differenziata, sistema di distribuzione efficace

Sacchi per la raccolta differenziata in distribuzione a Olgiate Comasco: il sistema organizzato dal Comune e dalla ditta Turcato si sta rivelando efficace.

Sacchi per la differenziata distribuiti in palestra comunale

La distribuzione annuale dei sacchi, avviata l’8 maggio, è attiva all’interno della palestra di via Tarchini. Un migliaio di utenze ha già effettuato il ritiro, presentandosi con la tessera sanitaria. E’ anche possibile ritirare i sacchi per altre famiglie: per ogni nucleo familiare serve la tessera sanitaria dell’intestatario dell’utenza.

Come prenotare il ritiro del materiale

Per entrambi i servizi è necessaria la prenotazione, tramite sistema informatico, collegandosi a https://www.turcatoservizi.it/prenota/. Chi avesse problemi di prenotazione on-line, può rivolgersi alla ditta Turcato al 331-6181323, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.