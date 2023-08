Ha preso il via lo scorso venerdì 25 agosto e proseguirà fino a domenica prossima 3 settembre la Sagra dell’alborella, giunta alla 47^ edizione e organizzata dalla Us Villa Romanò.

Sagra dell'alborella: a Inverigo c'è la 47esima edizione con Us Villa Romanò

La ormai tradizionale manifestazione inverighese si terrà presso l’oratorio di Villa Romanò, in via Manzoni. Il ristorante resterà aperto tutti i giorni per cena - tranne mercoledì 30 agosto - a partire dalle 19; con servizio ai tavoli e possibilità di servizio di asporto fino alle 19.

Ogni sera è previsto un menu diverso: questa sera, domenica 27 agosto, ci sarà tutto il menu; lunedì 28 serata «bergamasca» e martedì 29 serata «risotti».

Tutti sono invitati a partecipare all’iniziativa organizzata per salutare l’estate con buona cucina, divertimento e allegria.