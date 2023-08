Sagra dell'Assunta nella cornice di Chiesa Alta a Drezzo

Sagra dell'Assunta nella cornice di Chiesa Alta, a Colverde, frazione di Drezzo.

Sagra bellissima e tante celebrazioni a Drezzo

Più di una settimana di appuntamenti (dal 6 al 15 agosto) per la festa capace di aggregare in località Drezzo migliaia di fedeli e non solo. Domenica 6 agosto i festeggiamenti mariani in onore dell’Assunta hanno preso il via nella suggestiva location del santuario di Chiesa Alta. Ogni rione anima la liturgia serale con letture, intenzioni, presentazioni grafiche dei temi e offrendo buste caritative.

Il programma finale

Da domenica 6 a domenica 13 agosto la cucina dell’area feste drezzese è aperta dalle 19.30 e propone succulenti piatti della tradizione locale e specialità alla griglia. Lunedì 14 agosto alle 20.30 fiaccolata e rosario, partendo dalla chiesa parrocchiale fino a raggiungere il santuario, dove verrà poi impartita la benedizione eucaristica, alla quale farà seguito la messa. Martedì di ferragosto, che il calendario dedica all’Assunta, alle 7 messa e, alle 11, messa solenne cantata. Alle 17.30, rosario e benedizione eucaristica e, alle 18, messa vespertina.