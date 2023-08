Sagra di San Valentino, si rinnova la tradizione

La sagra di San Valentino, nella sua 342esima edizione, spalanca nuovamente i cancelli del parco Castello.

Sagra di San Valentino, tradizione che si rinnova

Le ultime manifestazioni sotto l’egida della Pro loco - per via dei lavori di riqualificazione nell’area del Municipio - hanno trasferito la location nell’antico borgo di San Giorgio, nella parte alta del paese, ma per l’evento clou dell’anno si è lavorato alacremente affinché la zona, ancora oggetto di ultimazione delle opere, potesse ospitare la kermesse. Così è stato, grazie anche all’impegno, in primis, del sindaco Luigi Berlusconi, che ha concordato con le imprese esecutrici delle opere una temporanea sospensione del cantiere. Venerdì 25 agosto l’area feste e il centro polifunzionale hanno acceso la festa. Al lavoro, coi suoi volontari, il presidente della Pro loco Mario Berlusconi, che conferma: "Siamo contenti di essere tornati al Castello, nella abituale location, anche se è stato molto faticoso dover trasferire le attrezzature precedentemente portate a San Giorgio. Noi siamo pronti ad accogliere chi vorrà vivere questo grande momento di festa".

Ieri, sabato 26 agosto, alle 19.30, apertura del servizio cucina. Alle 20.30 accoglienza in chiesa della fiaccolata, a cura del gruppo sportivo San Giorgio. Poi, musica con l’orchestra «Clemente Zeta band».

Il programma di oggi, domenica 27 agosto

Domenica sarà la volta della celebrazione eucaristica in piazza Roma, dove si festeggerà il 55esimo anniversario di ordinazione sacerdotale di don Marco Milani, parroco a Lurago dal 1998 al 2006. A seguire aperitivo conviviale e pranzo al Castello. Alle 18 prenderà avvio la processione con l’urna di San Valentino, che giungerà successivamente in chiesa parrocchiale. Alle 19 apertura della cucina (specialità lumache con polenta) e serata danzante con Walter Pina e Chiara. Alle 23.15 tutti col naso all’insù per il tanto atteso spettacolo pirotecnico. Lunedì 28 agosto, alle 15, al locale centro anziani si svolgeranno i giochi popolari, mentre alle 19.30 si accenderanno i fuochi e le piastre della cucina, che, come nelle precedenti sere, non mancheranno di proporre pasta, lasagne, alette, salamino, costine, spiedini, patatine fritte, vitello tonnato, fritto di calamari, arrosto e tante altre luculliane specialità. Alle 21.30 sarà la volta del grande concerto «I due Lucio», vite parallele di due giganti della musica italiana. Non mancherà la sottoscrizione a premi, il cui ricavato sarà destinato alla parrocchia per il restauro della profanata teca di San Valentino.