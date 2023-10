Sala scommesse sospesa per 5 giorni: era gestita da persone non autorizzate

È successo oggi, venerdì 20 ottobre 2023, ad Alzate Brianza, alla sala scommesse Snai "Vincendo". Nell’ambito della quotidiana attività svolta dalla Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza sono stati effettuati alcuni controlli nei giorni scorsi all'interno della sala per accertare che tutto fosse in regola, ma non era proprio così. Infatti gli agenti della Polizia di Stato hanno avuto modo di accertare che la sala scommesse era gestita in loco da persone non autorizzate, violando così la normativa.

La sospensione

Infatti, la norma prevede la presenza sul posto dei titolari e/o dei loro rappresentanti regolarmente iscritti nelle licenze del Questore. Cosa che, nonostante i ripetuti controlli degli agenti, non è mai mutata nell'ultimo periodo. Così il Questore ha deciso di intervenire per riportare alla normalità la situazione attraverso la sospensione dell'attività per 5 giorni.