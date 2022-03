Salta la Fiera di San Giuseppe, al suo posto un evento autunnale

Uggiate Trevano

Questa mattina, martedì primo marzo, incontro tra Confesercenti e Amministrazione comunale.

Salta la Fiera di San Giuseppe, al suo posto un grande evento autunnale.

Fiera di San Giuseppe: incontro tra Comune e Confesercenti

Il tradizionale appuntamento di marzo non si potrà svolgere: al suo posto il Comune organizzerà un evento fieristico in autunno, mentre la Fiera di San Giuseppe tornerà il prossimo anno. Martedì mattina il direttore di Confesercenti Como, Angelo Basilico, e l’ambulante Emy Tomaino sono stati ricevuti dal sindaco di Rita Lambrughi, dall’assessore al Commercio Stefano Arena e dal comandante della Polizia locale dell’Unione Angelo Fagiani. «Abbiamo preso atto dei problemi organizzativi - afferma Basilico - In cambio, Confesercenti ha ottenuto l’organizzazione di un evento fieristico nel periodo autunnale e l’impegno a tornare a organizzare la Fiera di San Giuseppe il prossimo anno».