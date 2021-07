Salta la raccolta rifiuti a Cermenate: ci pensa il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Mirko Zito.

Salta la raccolta rifiuti a Cermenate: ci pensa l'assessore

Nella giornata di ieri, venerdì 23 luglio 2021, il Comune di Cermenate aveva avvisato i propri cittadini di alcuni disagi legati al servizio di ritiro del vetro e della frazione umida sul territorio comunale per via di alcuni rallentamenti. Non solo, molti rifiuti non erano stati raccolti. Così oggi il Comune di Cermenate e in particolare il vicesindaco Mirko Zito, alla guida di un furgoncino, armato di guanti e paletta, ha cominciato a girare per il paese raccogliendo i rifiuti rimasti per le strade.

"Ci scusiamo se non siamo riusciti a coprire il 100%, ma vi assicuro, abbiamo raccolto tutto quello che abbiamo trovato ed era veramente tanto - scrive il vicesindaco sui social - Capiamo perfettamente l’arrabbiatura dei cermenatesi, perché i primi ad esserlo siamo noi amministratori. Il nostro sindaco Luciano Pizzutto, nei prossimi giorni, si farà portavoce del nostro malcontento e prenderà provvedimenti con la società appaltatrice".