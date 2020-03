Si chiama Salvagente.info ed è il nuovissimo sito d’informazione nato grazie all’ammirevole lavoro di un gruppo di studenti dell’Istituto Magistri Comacini di Como, supportato da due docenti. La squadra è stata coordinata da uno studente maturando di Capiago Intimiano e dalla stessa Amministrazione comunale, che ha patrocinato l’intero progetto.

Salvagente.info il sito anti fake news creato dagli studenti

Lanciato lo scorso 20 marzo, il sito ha l’obiettivo d’informare correttamente gli utenti sull’epidemia da Coronavirus. Le informazioni contenute sono assolutamente valide, in quanto la missione del portale è proprio quella di individuare le notizie veritiere e scongiurare il diffondersi delle pericolose «fake news». Pensata anche per gli utenti meno esperti e per quelli che hanno poca dimestichezza con i social network, questa piattaforma è disponibile anche come applicazione scaricabile sullo smartphone.

