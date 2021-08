Intervento nella serata di ieri, lunedì 23 agosto 2021, da parte dei Vigili del fuoco.

Salvata capra che aveva la testa bloccata in una staccionata

Tutto è successo a Canzo, in via per Gajum. L'animale aveva la testa bloccata all'interno di una rete metallica di una staccionata. A salvarla sono stati i Vigili del fuoco in un delicato intervento con lieto fine.