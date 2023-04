Salvato dal tombino, l'anatroccolo "corre" dalla mamma.

Intervento a lieto fine ieri mattina, lunedì 17 aprile 2023, per i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cantù.

Intorno alle 10 infatti i pompieri canturini sono stati chiamati a intervenire in via Saffi per recuperare un anatraccolo incastrato in un tombino.

Una volta recuperato il piccolo, i pompieri lo hanno ricollocato in acqua e il cucciolo ha subito raggiunto la madre sotto gli sguardi felici degli operatori.