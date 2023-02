Salviamo il monte San Primo: per contrastare il progetto che prevede nuovi impianti sciistici sulla montagna del Triangolo lariano: è in programma un incontro il 18 febbraio per cercare un confronto con i sindaci e i responsabili della Comunità montana.

Salviamo il monte San Primo: incontro a Erba

Il coordinamento di 29 associazioni ha in corso una raccolta firme con centinaia di sottoscrizioni. Un nuovo passaggio della rete associativa è l'organizzazione dell'incontro in programma per sabato 18 febbraio 2023 alle 20.30 nella sala Isacchi di Casa Prina: lo scopo sarà di presentare i contenuti del progetto contestato, portato avanti da Comunità montana e Comune di Bellagio, con il finanziamento di 5 milioni di euro di fondi pubblici. Ma soprattutto verranno illustrate le controproposte del coordinamento per salvaguardare le località montane del Triangolo Lariano. All'incontro sono stati invitati sindaci e referenti delle istituzioni del territorio.

Durante la serata sarà inoltre presentato il libro «Inverno liquido», da poco nelle librerie, con gli autori Maurizio Dematteis e Michele Nardelli che discuteranno del tema: «La crisi climatica, le terre alte e la fine della stagione dello sci di massa».

L'ingresso è libero fino a esaurimento posti e la cittadinanza è invitata a partecipare.