Santa Lucia racconta le favole in pasticceria

Santa Lucia arriva a Erba: l'evento questo pomeriggio domenica 12 dicembre 2021

Favole in piazzetta davanti alla pasticceria

E' stata Santa Lucia a intrattenere oggi i bambini accorsi da Sartori per ascoltare le favole di Natale. Un appuntamento iniziato lo scorso 1 dicembre e che proseguirà fino alla vigilia di Natale e pensato dal negozio per allietare l'attesa del Natale nei più piccoli. Tutti i giorni Babbo Natale attende i bambini che escono da scuola e li porta davanti al grande calendario dell'avvento. Qui scarta un regalo che contiene la favola del giorno e insieme ai bambini legge la storia. Un appuntamento che sta piacendo ai piccoli della città, felici di poter incontrare Babbo Natale tutti i giorni della settimana. Per i fedeli dell'appuntamento poi sono previste sorprese. Oggi oltre a Babbo Natale che ha proseguito nel racconto della sua favola, c'era Santa Lucia in collaborazione con la libreria di Via Volta.