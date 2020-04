Nessun religioso prenderà il posto di don Luigi Zambianchi alla guida della parrocchia di Santa Marta a Erba.

Santa Marta a Erba non avrà un nuovo parroco

Dalla scomparsa improvvisa del sacerdote che da 26 anni era il pastore di Erba Alta, avvenuta lo scorso 9 luglio, più volte fedeli e parrocchiani si sono chiesti se qualche sacerdote sarebbe stato mandato in sua sostituzione.

Purtroppo però, come forse per la verità un po’ tutti già si aspettavano, non sarà così: a portare avanti la vita della parrocchia di Santa Marta saranno i sacerdoti della Comunità pastorale Sant’Eufemia, a turno.

