Santuario Santissima Trinità Misericordia: “nihil obstat” del vescovo

Esperienza spirituale al santuario di Maccio di Villa Guardia: c’è il “nihil obastat”, nulla osta, per “apprezzare il valore pastorale” e “promuovere la diffusione di questa proposta spirituale”.

Santuario di Maccio, il vescovo si è pronunciato

Nella giornata di ieri, mercoledì 24 luglio, la Diocesi di Como ha diffuso il decreto firmato dal vescovo, cardinale Oscar Cantoni, “circa l’esperienza spirituale legata al santuario Santissima Trinità Misericordia in Maccio di Villa Guardia”. Monsignor Cantoni ha espresso il “nihil obastat”, nulla osta, perché si riconoscono molti segni di un’azione dello Spirito Santo. Il cardinale Victor Manuel Fernàndez, Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, tramite lettera firmata il 15 luglio 2024, ha ribadito al vescovo di Como che l’esperienza spirituale sviluppatasi nel santuario è ricca di elementi positivi nei quali si possono scorgere dei segni di un’azione dello Spirito Santo per il bene dei fedeli.

Misericordia

"Il messaggio centrale di tale esperienza è la misericordia come tratto fondamentale dell’entità stessa della Santissima Trinità, ribadita fortemente dal recinto Magistero”, si legge nel decreto firmato dal cardinale, “consapevole che l’adeguata accoglienza di questa esperienza spirituale dovrà assicurare la giusta comprensione degli scritti di Gioacchino Genovese, a lui è legata l’esperienza vissuta in santuario a Maccio". Dunque, “In riferimento all’esperienza spirituale sviluppatasi nel santuario diocesano, i fedeli sono autorizzati a dare a esso in forma prudente la loro adesione, sebbene questo non implichi una dichiarazione del carattere soprannaturale del fenomeno in parola e ricordando che i fedeli non sono obbligati a credervi; che nella diffusione degli Scritti del signor Gioacchino Genovese si pubblichi un’antologia di alcuni testi più edificanti, evitando espressioni ambigue, così come indicato nella summenzionata lettera a me indirizzata da parte dell’eminentissimo Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede”.

Invito ai fedeli