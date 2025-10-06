Sanzionato un 21enne: aveva con sé circa 30 grammi di droga

Sanzionato amministrativo un 21enne tunisino, in regola con le norme sul soggiorno e residente a Fino Mornasco, per detenzione di sostanze stupefacenti.

Controlli sul territorio

Intorno alle 19 di domenica 5 ottobre, una volante della Polizia di Stato di Como, nel corso del capillare e costante servizio di controllo del territorio, finalizzato alla tutela e alla prevenzione della sicurezza pubblica, in piazza della Tessitrice, ha notato un giovane che bivaccava sotto ai portici di un palazzo. Gli agenti hanno proceduto all’identificazione e a un controllo più dettagliato, spinti anche dal forte odore acre tipico della droga: sono stati rinvenuti, nelle tasche del tunisino, circa 27 grammi di hashish.

In Questura il 21enne, sanzionato

Portato in Questura, sul conto del 21enne sono emersi i suoi precedenti di Polizia per furto ed è stato poi sanzionato amministrativamente per la detenzione della sostanza stupefacente.

Continuerà senza sosta l’impegno della Polizia di Stato e delle volanti nel servizio di controllo del territorio che, svolto con attenzione e determinazione, rappresenta strumento fondamentale per prevenire e contrastare l’illegalità, garantendo la sicurezza nei confronti della cittadinanza.