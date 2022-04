Sanzioni per 5 benzinai comaschi: il prezzo sui cartelli stradali non è quello alla pompa

i controlli

Furbetti del carburante a Lurate Caccivio, Fino Mornasco, Erba e Cantù.

I Finanzieri del Comando Provinciale di Como, nei giorni scorsi, hanno elevato sanzioni amministrative nei confronti dei gestori di 5 distributori di carburante di Lurate Caccivio, Fino Mornasco, Erba e Cantù, per irregolarità in materia di esposizione e pubblicazione dei prezzi.

Sanzioni per 5 benzinai comaschi

In particolare, i Baschi Verdi del Gruppo di Como, nell’ambito dei quotidiani servizi di contrasto ai traffici illeciti e controllo economico del territorio, hanno intercettato manovre distorsive della concorrenza da parte dei cosiddetti “furbetti del carburante”, elevando sei contestazioni amministrative nei confronti di benzinai che, approfittando del taglio delle accise, avevano mostrato sui cartelli stradali prezzi ribassati, rivelatisi poi, all’atto del rifornimento (sulle colonnine erogatrici), completamente diversi e più alti, nonché, in un’occasione, la mancata esposizione in modo visibile dalla carreggiata stradale del prezzo praticato al consumo del prodotto petrolifero.

In particolare, la discordanza dei prezzi riscontrata dai Finanzieri ha riguardato i carburanti pubblicizzati nella sezione “Servito”, eseguiti direttamente dall’operatore dell’impianto, ove è minore l’attenzione del consumatore alle cifre che appaiono sulla colonnina d’erogazione, generalmente poco visibili rispetto agli evidenti “totem” pubblicitari esposti sulle carreggiate stradali.

Al termine delle operazioni, i gestori dei distributori sono stati segnalati alle Autorità amministrative competenti per l’irrogazione delle previste sanzioni amministrative che, in base al D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), oscillano da 516 euro a 3.098,74 euro.