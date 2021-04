Sassi contro la sede dei Vigili del Fuoco e del Lariosoccorso a Erba

Episodio shock oggi a Erba. Un rifugiato afghano prima prende a sassate la caserma dei Vigili del Fuoco, poi mette a soqquadro con violenza il comando della Polizia Locale.

Sassi contro la sede di Vigili del fuoco e Lariosoccorso: disposto il Tso

L’episodio si é verificato intorno alle 13. Per l’uomo é stato disposto il TSO ed è stato denunciato. Danni alla sede delle due realtà di soccorso.

Le parole del deputato Eugenio Zoffili (Lega)

“Ero già convinto che l’ordinamento giudiziario italiano andasse riformato, ora ne ho la certezza dopo quanto accaduto nella Città di Erba (Como), dove oggi un rifugiato ha preso a sassate la caserma dei Vigili del Fuoco, glorioso simbolo del nostro territorio, distruggendo una vetrata e rischiando di ferire gravemente i pompieri e i sanitari del Lariosoccorso che si trovavano all’interno. Non contento, una volta arrestato e condotto presso il comando della Polizia Locale, ha dato in escandescenze provocando ulteriori danni. Non è tollerabile che un soggetto violento, che ha compiuto delle azioni così gravi, possa venire rilasciato da un giudice. Questa non è giustizia, e ringrazio il sindaco Veronica Airoldi che ha prontamente disposto un trattamento sanitario obbligatorio per l’extracomunitario. Altro che rifugiato! Questo finto profugo è un delinquente, deve andare in galera e poi essere rispedito immediatamente al suo Paese con il divieto di rimettere piede sul territorio italiano. Agirò in tutte le sedi opportune affinché questo soggetto non possa più nuocere alla nostra comunità, e perché in futuro atti del genere non possano più concludersi con un assurdo rilascio”. Così il capogruppo della Lega in consiglio comunale a Erba Eugenio Zoffili, deputato e Presidente della Bicamerale Schengen, Europol e Immigrazione.

Sull’episodio di Erba si é espresso anche Matteo Salvini

“A Erba un rifugiato afghano ha preso a sassate la caserma dei Vigili del Fuoco e ha messo a soqquadro quella della Polizia Locale. Solidarietà alle donne e agli uomini in divisa, tolleranza zero per chi delinque”, ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini.