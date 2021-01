Saturimetri gratis per gli over 75: bella iniziativa ad Albese con Cassano.

Saturimetri gratis per gli over 75

Una bella iniziativa è stata avviata dall’Amministrazione comunale di Albese con Cassano, che ha comunicato l’intenzione di omaggiare le famiglie degli over 75 di un saturimetro, strumento molto utile per la prevenzione: è infatti in grado di misurare la saturazione dell’ossigeno nel sangue e la frequenza del battito cardiaco, due parametri fondamentali per verificare l’efficienza respiratoria.

Lo strumento sarà fornito in comodato gratuito dal Comune ai nuclei famigliari che includono una persona con più di 75 anni. La distribuzione sarà eseguita nei prossimi giorni a domicilio. Un bel gesto di vicinanza e sostegno concreto alle famiglie del paese, e soprattutto agli anziani, in questo periodo di emergenza. L’iniziativa è già stata avviata da altri Comuni limitrofi sul territorio: ad Albavilla, nei mesi scorsi, l’Amministrazione comunale ha omaggiato gli over 75 del paese dei preziosi apparecchi medici.