Saturimetri gratuiti a Bulgarograsso per chi ha patologie

Importante iniziativa dell’Amministrazione comunale di Bulgarograsso realizzata in collaborazione con la farmacia Sant’Agata.

Saturimetri gratuiti, ecco come fare

L’Amministrazione comunale sempre accanto ai suoi cittadini, soprattutto coloro che si trovano in situazioni di difficoltà. Al via infatti un’iniziativa promossa in collaborazione con la Farmacia S. Agata. L’Amministrazione ha deciso di offrire gratuitamente i saturimetri ai cittadini bulgaresi che hanno patologie legate a problemi cardiaci / respiratori a rischio COVID-19 o per coloro che hanno già contratto patologia da COVID-19, oltre alla popolazione anziana.

La richiesta dovrà essere inoltrata, via mail, all’ufficio S e r v i z i S o c i a l i servizisociali@comune.bulgarograsso.co.it