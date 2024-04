Sbanda con l'auto, va a sbattere e provoca una fuga di gas

È successo questa notte, tra venerdì e sabato 20 aprile 2024, a Cermenate: un utente della strada, per motivi da accertare, ha sbandato con la propria auto finendo fuori strada e provocando una fuga di gas nell'impatto con la tubazione esterna di un edificio che passava proprio di fianco alla recinzione della proprietà.

L'intervento dei Vigili del fuoco

A intervenire, intorno alle 2.40 in via Lavezzari, sono stati i Vigili del fuoco del distaccamento di Lomazzo per mettere in sicurezza la zona interrompendo la fuga di gas. Fortunatamente non si segnalano feriti o danni maggiori.

In posto, oltre ai Vigili del fuoco, anche i Carabinieri per la rendicontazione dell'accaduto e la messa in sicurezza.