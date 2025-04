Sbanda e finisce contro una recinzione: soccorso un 21enne. Vigili del fuoco e soccorritori ad Anzano poco prima delle 7 di questa mattina, mercoledì 16 aprile 2025.

Auto contro una recinzione

E' successo in via Cavolto pochi minuti prima delle 7. Secondo quanto ricostruito l'incidente avrebbe coinvolto un solo veicolo: una Fiat Punto, guidata da un ragazzo di 21 anni. Il mezzo si sarebbe schiantato contro la recinzione di un'azienda della via e successivamente contro un idrante, provocandone lo sversamento sulla sede stradale.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del Lariosoccorso di Erba con un'ambulanza; intervenuti anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri di Lurago d'Erba per la ricostruzione del sinistro, fortunatamente non grave. Il giovane è infatti stato trasportato all'ospedale di Erba per alcuni accertamenti ma sarebbe rimasto pressoché illeso.